"صندوق السعادة".. هدايا عيد الأضحى في الغربية بأسعار مناسبة "فيديو وصور"

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية استمرار مبادرة رومانسية أطلقها ثلاثة شباب تتراوح أعمارهم السنية ما بين "٢٠_٣٠" سنة سعيا في رسم البهجة والسعادة المغامرة على وجوه المئات من الكابلز والأسر والعائلات من خلال مشاركتهم في تجهيز بوكسات هدايا عيد أضحى الذي يحوي عيديات نقدية وعبوات شوكولاته والهدايا العينية في إطار تحقيق وتوطيد أواصر التواصل الاجتماعي تزامنا مع حلول عيد أضحى مبارك. مبادرةالسنيةسنةالبهجة والسعادةنقديةالعينيةأواصر





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في المقابل أكد أشرف أحمد أحد شباب جامعي الذي أصبح نموذجا مبدعا في تجهيز الهدايا المميزة داخل بوكسات خشبية أو كرتونية وفق نموذج حضاري مميز لافتا بقوله " الحمد لله ربنا بيجعلني سبب في رسم بهجه علي عيون الناس وكفايه دعائهم لنا ونعم العمل .. الحمدلله وسنواصل عملنا خلال الفترة المقبلة".





وأضاف الشاب بقوله "أحيانا أسعار بوكسات تترواح ما بين "١٥٠_ ٥٠٠" جنيه فأكثر مشيرا إلى أن أكثر شىء يفرح قلوب الكابلز هو عامل الاحترام والتقدير كون جذب للطرفين مشيرا بقوله " كل سنة والجميع طيب وعيد أضحى مبارك".





في ذات السياق وأشار محمود حسن أحد الشباب من بارع تصنيع الهدايا اليدوية إلى أن ساعات العمل اليومية قبيل بدء إجازة عيد الأضحى رسالة ميدانية تستهدف العمل لأكثر من ١٢ ساعة يومية، مشيرًا إلى أن العائد المادي ليس ضروريا في قيمة بوكس "الهدية" مؤكدا أن "السعادة هي إننا نفتكر بعض .. نفكر نفرح بعض، تلك هي السعادة والحياة الحقيقية".



