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أخبار العالم

مركز علمي روسي يعلن إنتاج لقاح ضد كورونا بحلول نوفمبر المقبل

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:20 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلن رينات ماكسيوتوف، مدير عام مركز فيكتور الروسي للبحوث العلمية، أن مؤسسته تخطط لبدء إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في نوفمبر المقبل.

وقال المدير العام - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" /الأحد/ - " نتوقع أن يبدأ الإنتاج في نوفمبر من هذا العام، لذلك، من الممكن الحديث عن بدء عمليات التطعيم ضد المرض مع حلول نهاية هذا العام، وبداية العام المقبل"... وأضاف أنه "سيتم تطعيم المجموعات المعرضة للخطر بين السكان، ثم يلي ذلك الانتقال إلى التطعيم الشامل".

وصرحت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا - في اجتماع حول الوضع الصحي والوبائي في روسيا بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق - أنه من المقرر أن يتم تسجيل اللقاح الذي طورته شركة فيكتور ضد الفيروس في سبتمبر، ومن المقرر إنتاج الدفعة الأولى منه في أكتوبر.

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