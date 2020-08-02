التحفظ على 7 أطنان ملح وجبن وقشطة ودقيق في حملة تموينية بالبحيرة

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه لا تهاون فيما يخص سوق السلع الغذائية المختلفة واللحوم والخضراوات ومنافذ البيع ولن يتهاون فيما يخص رغيف الخبز وكل مستلزمات الحياة اليومية للمواطنين.





جاء ذلك خلال استعراض محافظ الدقهلية تقرير مديرية التموين لحملات تفتيش ورقابة أمس السبت أسفرت عن تحرير 52 محضرا لمخابز ومنشآت تجارية مخالفة في حملة تموينية على عدد من المخابز والمنشآت التجارية.





وأكد مختار على استمرار حملات التفتيش والرقابة يوميا على مختلف المنشآت الغذائية وخاصة منافذ البيع المختلفة والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضراوات للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط والمحددات القانونية.





ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تم المرور على عدد من المخابز ومحلات بيع سلع غذائية وتموينية بنطاق المحافظة، أسفرت عن ضبط 5 أطنان ملح، 50 صفيحة جبن، 16 شكارة دقيق، 10 صفيحة قشطة بيضاء بإجمالي وزن 800 كيلو جرام، 25 شرينك جبن بإجمالي 675 علبة، 2 شكارة ستاربوتين، 2000 لتر سولار والتحفظ عليها.



