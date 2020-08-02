بينهم 4 أطفال.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطفال بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي قبل الطريق بالطريق الصحراوي " القاهرة - الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة المستشفي المركزي بوادي النطرون يفيد بوصول مصابين بحادث، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث و تبين حدوث تصادم بين سيارتين ملاكي قبل الطريق الإقليمي باتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي.





وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص هم :" أنهار مصطفى أحمد 65 عامًا ، نور أحمد كامل 16 عامًا ، محمد أحمد قاسم 24 عامًا ، نرمين السيد زكريا 22 عامًا، رنا أحمد كامل 15 عامًا ، تقى أحمد كامل 15 عامًا ، يوسف أحمد عبد العظيم 16 عامًا ، مقمين بمحافظة القاهرة، وتم عمل الأسعافات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



