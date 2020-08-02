AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خلال إجازة العيد.. متابعة ميدانية لمنع مخالفات البناء بالعريش

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:22 م
إزالات.. أرشيفية
إزالات.. أرشيفية
Advertisements
احمد صالح
كلف العميد ماجد احمد رءيس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، بتواجد أطقم العاملين بالنوبتجيات على مستوى مركز ومدينة العريش، وذلك بعمل متابعة ميدانية لأعمال المبانى الكل فى منطقته بعيدا عن العمل المكتبى.

وقد تم تكليف مندوب الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، بالمرور على كل القطاعات داخل العاصمة العريش، للتواصل مع المكلفين بمتابعة الأعمال طوال فترة إجازة العيد، وقد تبين أن الوضع مستقر ولا يوجد مخالفات حتى تاريخه.

وقد تم تجهيز السلخانه لأستقبال المواطنين، بذبح الأضاحي، وكذلك مندوب مصر الخير لذبح الأضاحى بالسلخانة، حيث تم توفير كل المتطلبات وتذليل العقبات امام المواطنين عند عمليات الذبح التي تمت تحت إشراف طبي.

اقرأ أيضا:
أبرزها البحيرات الصناعية.. شوشة يبحث مشروعات تنمية وسط سيناء

كما تم توفير سياره وتجهيز طاقم لمتابعة اعمال صيانة الإنارة العامة، حيث لم ترد أى شكوى من المواطنين في قطاع الإنارة.

وفي نفس السياق .. تم تشكيل لجان مرور وتفتيش، تضم إدارات الطب الوقائي والرعاية الأساسية والطب العلاجي والتمريض والتفتيش لمتابعة أعمال الطوارئ بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية.. علاوة على رفع درجة الاستعداد مع مرفق الإسعاف تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزراعة تعلن حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى.. منع إجازات الأطباء.. رقابة مشددة على اللحوم بالأسواق.. ومطالبات بالذبح داخل المجازر

التنمية المحلية:غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال عيد الأضحى بالمحافظات

نوبتجيات وغرف عمليات لاستقبال العيد في سيناء

محافظ مطروح: غرامة 5 آلاف جنيه لذبح الأضاحى فى الشارع

تنفيذي مدينة العريش يكلف رؤساء الأحياء بمنع ذبح الأضاحي في الشوارع

شعراوى يشدد على الالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها

ترشيحاتنا

بالمجان ومتاح للجميع.. روسيا تعلن بشرى سارة بشأن تطعيم كورونا

قرحة المعدة والحموضة.. 10 أضرار صحية لتناول القهوة على الريق

شاهد .. كنزى عمرو دياب تخطف الأنظار من جديد بعد انتشار صور مع أصدقائها

استفزاز مرفوض.. البحرين ترد على تصريحات وزير الدفاع التركي عن الإمارات

القوى العاملة: صرف 5 ملايين جنيه مستحقات مصريين بالكويت

تركيا توسع نفوذها في المنطقة.. هل تصطدم أطماع أردوغان بقوة العرب؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة سعودية.. خلطة مذهلة لـ تبييض الجسم وتنعيمه

متهم جديد.. حيوان المنك يساعد في انتشار فيروس كورونا

400 إصابة حتى الآن.. فيروس جديد يسببه البصل الأحمر