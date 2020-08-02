خلال إجازة العيد.. متابعة ميدانية لمنع مخالفات البناء بالعريش

كلف العميد ماجد احمد رءيس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، بتواجد أطقم العاملين بالنوبتجيات على مستوى مركز ومدينة العريش، وذلك بعمل متابعة ميدانية لأعمال المبانى الكل فى منطقته بعيدا عن العمل المكتبى.
وقد تم تكليف مندوب الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، بالمرور على كل القطاعات داخل العاصمة العريش، للتواصل مع المكلفين بمتابعة الأعمال طوال فترة إجازة العيد، وقد تبين أن الوضع مستقر ولا يوجد مخالفات حتى تاريخه.
وقد تم تجهيز السلخانه لأستقبال المواطنين، بذبح الأضاحي، وكذلك مندوب مصر الخير لذبح الأضاحى بالسلخانة، حيث تم توفير كل المتطلبات وتذليل العقبات امام المواطنين عند عمليات الذبح التي تمت تحت إشراف طبي.
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كما تم توفير سياره وتجهيز طاقم لمتابعة اعمال صيانة الإنارة العامة، حيث لم ترد أى شكوى من المواطنين في قطاع الإنارة.
وفي نفس السياق .. تم تشكيل لجان مرور وتفتيش، تضم إدارات الطب الوقائي والرعاية الأساسية والطب العلاجي والتمريض والتفتيش لمتابعة أعمال الطوارئ بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية.. علاوة على رفع درجة الاستعداد مع مرفق الإسعاف تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.
وقد تم تكليف مندوب الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، بالمرور على كل القطاعات داخل العاصمة العريش، للتواصل مع المكلفين بمتابعة الأعمال طوال فترة إجازة العيد، وقد تبين أن الوضع مستقر ولا يوجد مخالفات حتى تاريخه.
وقد تم تجهيز السلخانه لأستقبال المواطنين، بذبح الأضاحي، وكذلك مندوب مصر الخير لذبح الأضاحى بالسلخانة، حيث تم توفير كل المتطلبات وتذليل العقبات امام المواطنين عند عمليات الذبح التي تمت تحت إشراف طبي.
اقرأ أيضا:
أبرزها البحيرات الصناعية.. شوشة يبحث مشروعات تنمية وسط سيناء
كما تم توفير سياره وتجهيز طاقم لمتابعة اعمال صيانة الإنارة العامة، حيث لم ترد أى شكوى من المواطنين في قطاع الإنارة.
وفي نفس السياق .. تم تشكيل لجان مرور وتفتيش، تضم إدارات الطب الوقائي والرعاية الأساسية والطب العلاجي والتمريض والتفتيش لمتابعة أعمال الطوارئ بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية.. علاوة على رفع درجة الاستعداد مع مرفق الإسعاف تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.