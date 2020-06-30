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أخبار البلد

قبل قدوم عيد الأضحى..ننشر أسعار لحوم الأضاحى بالأسواق

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:01 ص
الأضاحى
الأضاحى
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.شيماء مجدي
فى مثل هذه الأيام من كل عام يتساءل المواطنون عن أسعار لحوم الأضاحى نظرا لقدوم موسم عيد الأضحى ، وشهد العام الماضى ارتفاع فى سعر كيلو اللحوم الحية ، ولكن هذا العام هناك توقعات بانخفاض الأسعار .


فى البداية ، يكشف حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، عن أسعار الاضاحي هذا العام ، موضحا أنها ستنخفض عن مثيلاتها في العام الماضي بسبب الارتباك الذي حدث نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي وباء كورونا.

ولفت "ابو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أن الأضاحي المعروضة أكثر من الطلب عليها، حيث يتراوح  سعر كيلو اللحم البقري القائم حاليا ما بين 50 إلى 55 جنيها حسب وزن العجل والجاموسي ما بين 40 إلى 45 جنيها لكيلو اللحم قائما فيما يتراوح الماعز والأغنام ما بين 55 إلى 60 جنيها.
وأضاف"نقيب الفلاحين، أنه يتوقع تراجع الطلب علي الماشية مقابل تزايد الطلب علي الماعز والأغنام لاتجاه معظم المواطنين لترشيد المصروفات مع استقرار أسعار اللحوم المذبوحة ما بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو حتي نهاية العام الحالي إذا استمرت نفس الظروف الراهنة بسبب ضعف القوة الشرائية وتنوع ووفرة اللحوم المستوردة ( الحية والمجمدة والمبردة) الأقل سعرا  وغلق أسواق الماشية طوال الأشهر الماضية مع توقف السياحة والفنادق وضعف الإقبال على المطاعم خوفا من العدوي بفيروس كورونا.


وأشاد بالجهود الحكومية الكبيرة في منع ذبح الإناث وصغار العجول خلال الفترة السابقة بإحياء المشروع القومي للبتلو واستيراد أصناف ماشية   محسنة كثيرة انتاج اللحوم.
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