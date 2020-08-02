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اقتصاد

ارتفاع إنتاج النفط الروسي لـ 9.37 مليون برميل يوميا في يوليو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:32 م
إنتاج النفط الروسي
إنتاج النفط الروسي
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قسم الاقتصاد
أفادت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الأحد، نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة الروسية، بأن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى 9.37 مليون برميل يوميا في يوليو 2020 من 9.32 مليون برميل يوميا في يونيو 2020.

وبحسب التقرير فإنه بالأطنان، ارتفع إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي إلى 39.63 مليون طن في يوليو 2020 من 38.16 مليون في يونيو 2020، حسبما ذكرته إنترفاكس.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، إن إجمالي متوسط صادرات البلاد النفطية بلغ 2.763 مليون برميل يوميا في يوليو، وأن الصادرات شملت 2.668 مليون برميل يوميا من حقول النفط الجنوبية في البصرة، قائلة إن عائدات إجمالي الصادرات بلغت 3.487 مليار دولار. وبلغ متوسط ​​سعر البرميل 40.70 دولار.

وتضرر العراق، الذي تعتمد ميزانيته بشكل شبه كامل على عائدات النفط، من انخفاض أسعار الخام خلال أزمة جائحة كورونا، كما قام بتخفيض صادراته لتتوافق مع تخفيضات الإنتاج التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
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