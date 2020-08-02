ارتفاع إنتاج النفط الروسي لـ 9.37 مليون برميل يوميا في يوليو

أفادت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الأحد، نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة الروسية، بأن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى 9.37 مليون برميل يوميا في يوليو 2020 من 9.32 مليون برميل يوميا في يونيو 2020.





وبحسب التقرير فإنه بالأطنان، ارتفع إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي إلى 39.63 مليون طن في يوليو 2020 من 38.16 مليون في يونيو 2020، حسبما ذكرته إنترفاكس.



