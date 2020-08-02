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منوعات

لحظات مؤلمة لأب ينهار بعد خبر مفجع من الأطباء بشأن طفلته.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:17 م
انهيار اب
انهيار اب
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عزة عاطف
في مشهد يفطر القلوب، ظهر أب منتحبًا يصرخ من الألم متوسلًا الأطباء بعدم إيقاف أجهزة التنفس عن طفلته التي أخبروه بأنها "لن تنجو"، بعدما كانت إكلنيكيًا.


 احتجزت الشرطة الأب المنهار ويدعى «رشيد عباسي» 59 عامًا، وقاموا بتقييده وسحبه من رقبته لكي يتم وضعه داخل الشرطة.
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فقد انهار الأب وساءت حالته بعد فترة وجيزة من إخبار الأطباء له بأنهم سيتوقفون عن علاج طفلته «زينب» البالغة من العمر ٦ سنوات.


 ويظهر رشيد في الفيديو يتوسل إلى الأطباء بعدم رفع أجهزة الدعم عن طفلته، بينما كانت زوجته علياء ترجو الأطباء بأن يتركوهم بمفردهم.

عمل رش طوال 30 عامًا من عمره كخبير في الجهاز التنفسي داخل المستشفى الوطني البريطاني NHS.

حارب الزوجان لوقت طويل من أجل الحصول على مزيد من العلاج لابنتهما التي عانت من مشاكل في الجهاز التنفسي ومرض وراثي نادر يسمى مرض Niemann-Pick.

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