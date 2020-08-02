خريطة مساعدات السعودية لليمن في أسبوعين

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 18 شاحنة إغاثية، تحمل على متنها 404 أطنان، و162 كيلو جرامًا من الأدوات والمستلزمات الطبية المتنوعة، والسلال الغذائية، و36.589 كرتونًا من التمور، تستهدف هذه المساعدات محافظات: مأرب، وعدن، وحضرموت، وصعدة، والمناطق المحاذية لصعدة ونازحي صعدة في محافظة حجة.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

في سياق متصل، واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين، وذلك بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 16 يوليو إلى 22 يوليو 2020م، في قسم مكافحة وعلاج الأمراض الوبائية 427 شخصًا، وقسم الرعاية التكاملية 1,459 مستفيدًا، وقسم التغذية العلاجية 49 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 252 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 922 فردًا، وعيادة الجراحة والتضميد 254 فردًا، وقسم الإحالة الطبية شخص واحد، وقسم الرعاية الصحية 685 شخصًا.

كما أجري الفحص المخبري لـ 642 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 2.083 مريضًا، وراجع قسم تخطيط القلب 5 أشخاص، وقسم نقل الدم 8 أشخاص، وقسم التوليد 14 شخصًا، وفي قسم التنويم 5 مرضى.