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أخبار العالم

ولي العهد الكويتي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:27 م
ولي عهد الكويت وخادم
ولي عهد الكويت وخادم الحرمين
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محمود نوفل
وجه ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد، برقية تهنئة الي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتهنئته علي نجاح موسم الحج لهذا العام.

وأوضح ولي العهد الكويتي في رسالته أن نجاح موسم الحج لهذا العام تحقق بفضل الله ثم بفضل الجهود الحثيثة التي قدمتها الحكومة السعودية برعاية كريمة من الملك سلمان علي حد تعبيره.

كما أثني علي الدور الذي لعبته الوزارات والجهات المعنية بشكل مباشر بشعيرة الحج حيث سخرت وإستنفرت كافة جهودها وإمكانياتها وطاقتها لخدمة ضيوف الرحمن بكل تفان وإخلاص رغم الظروف الإستثائية التي تمر بها البلاد.


وفي نهاية برقيته تمني ولي العهد الكويتي أن تنعم  المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .

يُشار الي رئيس الوزراء الكويتي الشيخ خالد الحمد الصباح بعث هو الأخر  ببرقية تهنئة مماثلة.
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