خيانة مستمرة.. مدون سعودي بارز: الإخوان اصطفوا ضد تحرير الكويت

أكد المدون السعودي البارز منذر آل الشيخ مبارك، خيانة جماعة الإخوان للكويت، وذلك في ذكرى الغزو العراقي لها.





وقال منذر آل الشيخ مبارك، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "تصادف مع #ذكرى_الغزو_العراقي هذا العام للشقيقة الكويت انتشار خبر خيمة القذافي في تأكيد جديد على استمرار خيانة الإخوان للكويت".





وأضاف: "للتذكير اصطف الإخوان مع الخميني ضد الخليج واصطفوا ضد تحرير #الكويت".





ونشر آل الشيخ، صورة من صفحة من جريدة "القبس" الكويتية، تكشف كيف خان الإخوان الكويت، موضحا أن اتحاد الطلبة كان تحت سيطرتهم وحاولوا منع الكويتيين من التطوع في حرب التحرير.





وكانت النيابة العامة الكويتية، وجهت في وقت سابق، أمرا بضرورة ضبط وإحضار النائب الإخواني السابق في مجلس الأمة الكويتي مبارك الدويلة في القضية المعروفة بـ"تسجيلات خيمة القذافي".