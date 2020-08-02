النظام القطري يغازل السعودية.. هذا ما قاله حمد بن جاسم عن الملك فهد

يعيش النظام القطري في عزلة عن محيطه العربي، بسبب اتباعه سياسات تحارب مصالح الدول العربية الشقيقة، لكن هذا التباعد ، أدى بأحد أركان النظام السابق إلى مغازلة السعودية ، بفيديو عن خادم الحرمين الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز، ومناقبه في وقت تحرير الكويت.





نشر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، رئيس وزراء ووزير الخارجية السابق في قطر، تغريدة له أثنى فيها على ملك السعودية الراحل فهد بن عبدالعزيز، واصفًا إياه بعدد من الخصال الحميدة، ومثنيًا على حزمه وقوته.





















قال حمد بن جاسم:" في الذكرى الثلاثين لتحرير الكويت العزيزه، يستذكر المرء الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. فقد كان حزمه القاطع وقراره الصلب في ذلك الوقت بالغ الأهمية في اتخاذ الموقف السليم والصائب تجاه مرحلة من أخطر مراحل تاريخ منطقتنا وأمتنا".









وأضاف بن جاسم في تغريدة أخرى :"لقد كان الملك فهد بالفعل أبًا وزعيمًا خليجيًا أهلًا لأن يحتل بقراره الحازم تجاه احتلال الكويت المكان الذي يستحقه ، فقد كان يعرف ببصيرته وحنكته متى وكيف ومع من يستخدم الحزم والحسم".



