AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

النظام القطري يغازل السعودية.. هذا ما قاله حمد بن جاسم عن الملك فهد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:58 م
الملك فهد
الملك فهد
Advertisements
قسم الخارجي
يعيش النظام القطري في عزلة عن محيطه العربي، بسبب اتباعه سياسات تحارب مصالح الدول العربية الشقيقة، لكن هذا التباعد ، أدى بأحد أركان النظام السابق إلى مغازلة السعودية ، بفيديو عن خادم الحرمين الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز، ومناقبه في وقت تحرير الكويت. 

نشر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، رئيس وزراء ووزير الخارجية السابق في قطر، تغريدة له أثنى فيها على ملك السعودية الراحل فهد بن عبدالعزيز، واصفًا إياه بعدد من الخصال الحميدة، ومثنيًا على حزمه وقوته.





قال حمد بن جاسم:" في الذكرى الثلاثين لتحرير الكويت العزيزه، يستذكر المرء الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. فقد كان حزمه القاطع وقراره الصلب في ذلك الوقت بالغ الأهمية في اتخاذ الموقف السليم والصائب تجاه مرحلة من أخطر مراحل تاريخ منطقتنا وأمتنا".


وأضاف بن جاسم في تغريدة أخرى :"لقد كان الملك فهد بالفعل أبًا وزعيمًا خليجيًا أهلًا لأن يحتل بقراره الحازم تجاه احتلال الكويت المكان الذي يستحقه ،  فقد كان يعرف ببصيرته وحنكته متى وكيف ومع من يستخدم الحزم والحسم".

النظام القطري يغازل السعودية.. هذا ما قاله حمد بن جاسم عن الملك فهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ظروف بالغة الدقة.. رسالة من أمير الكويت إلى الملك سلمان

قبيل دفنه.... تعرف علي الأمير السعودي الراحل بندر بن عبد العزيز

تسريب من خيمة القذافي.. السعودية «دولة كبيرة ولا بد أن تتمدد وتفرض وجودها».. فيديو

أمراء وملوك الدول العربية يطمئنون على صحة الملك سلمان

أبواب مصفحة ونوافذ مضادة للرصاص.. تعرف على السيارة المفضلة للملك الراحل عبد الله آل سعود

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يقطع إجازة العيد للإشراف على منشآت الزمالك

فقدت 30 كيلو .. مي فاروق تتصدر تريند جوجل بعد خسارة وزنها

احتراق ٣٠٠ أسطوانة وسيارة غاز.. تفاصيل انفجار مستودع أنابيب غير مرخص بقنا.. شاهد

زجاجة بجوار تركي آل الشيخ تثير جدل رواد السوشيال.. صور

شاهد.. كوميديا المصريين بعد هروب أضحية من أصحابها

بدون دايت .. كوب بـ 2 جنيه يفقدك دهون البطن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق حملة «جاهزين للتحدي 30 يوم» لنشر الرياضة في المجتمع.. صور

زجاجة بجوار تركي آل الشيخ تثير جدل رواد السوشيال.. صور

فوائد لن تتوقعها.. خليط من الفواكه والخضروات يحميك من كورونا