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أخبار العالم

السعودية تنتصر للمرأة.. تعيين سيدات ملحقين ثقافيين

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:29 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
أصدر وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارا بتعيين ثلاثة من العنصر النسائي ملحقين ثقافيين في سفارات المملكة في بريطانيا وايرلندا والمملكة المغربية.

وكشف القرار الذي أصدره وزير التعليم السعودي ان السيدات الثلاث هن " الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، والدكتورة فهدة بنت عبدالعزيز آل الشيخ ، والدكتورة يسرا بنت حسين الجزائري ".

جاء ذلك ضمن مجموعة من التعيينات لعدد من الملحقين الثقافيين الذين ضمت تعيين الدكتور أحمد بن عبدالله الفريح ملحقًا ثقافيًا في مصر ، والدكتور عيسى بن فهد الرميح ملحقًا ثقافيًا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور سعد بن محمد الشبانة ملحقًا ثقافيًا لدى دولة الكويت.
     
ويُشار إلى أن هذه القرارات تأتي تعزيزًا لحضور المملكة التعليمي والثقافي على الصعيد الدولي، وتفعيل مجالات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وتنسيق منح الطلاب للدراسة في المملكة، إلى جانب الإشراف على الطلبة المبتعثين، وتيسير رحلتهم التعليمية؛ واستثمار قدراتهم لخدمة الوطن والمشاركة في تنميته مستقبلًا وفق ما ذكرته صحيفة عكاظ.
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