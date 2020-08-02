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رياضة

أزمة تواجه ليفربول وأرسنال في مباراة كأس الدرع الخيرية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:21 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
يواجه فريقي ليفربول وأرسنال أزمة كبيرة قبل مباراتهما معًا في مباراة بطولة كأس الدرع الخيرية، وذلك بحسب تقارير صحفية.

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس الدرع الخيرية بين فريقي أرسنال وليفربول يوم 29 أغسطس المقبل

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن ليفربول سيواجه أزمة بخصوص عدد من اللاعبين، وذلك بسبب عودة الارتباطات الدولية للاعبين مع المنتخبات والتي ستجبر عدد من اللاعبين على الذهاب لمعسكرات منتخباتها.

وأشارت الصحيفة أن ارسنال أيضًا سيواجهون صعوبة في ذلك الأمر، بالإضافة إلى أنهم لن يعودوا للحصص التدريبية قبل يوم 17 أغسطس، ما قد  يجعل الفريقين يدخلا المباراة بتشكيل مكون من العناصر الشابة.

وتوج نادي ارسنال بلقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمس بعد فوزه على تشيلسي في المباراة النهائية.
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