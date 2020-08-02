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رياضة

وصيف الدوري التركي يصارع بشكتاش على ضم النني

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:19 م
النني
النني
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية تركية، أن نادي طرابزون سبور مهتم بالتعاقد مع محمد النني متوسط ميدان نادي أرسنال الإنجليزي، والمعار لصفوف نادي بشكتاش، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع فوتبول تركيا التركي، أن إدارة نادي طرابزون سبور تريد ضم النني بشدة، وأنهم واثقون من تقديم عرض له يجعله يوافق على الانضمام لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأشار الموقع أن نادي طرابزون سبور سيلقى منافسة من نظيره نادي بشكتاش من أجل ضم النني، لكن ذلك الأخير سيلقى صعوبة في إقناع النني للانضمام له بعد تعنت إدارة الفريق في تلبية طلبات النني المادية.

واحتل فريق طرابزون سبور المركز الثاني في جدول الدوري التركي الموسم المنقضي، فيما احتل النني مع بشكتاش المركز الثالث.
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