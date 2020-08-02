AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

القصة الكاملة لتمثال "مصر تنهض".. نحّاته: لم يكتمل

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:45 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لـ تمثال قام بعمله الفنان أحمد عبد الكريم،  وتسبب ذلك في حالة من الغضب والسخرية بين رواد مواقع التواصل، الذين هاجموا الفنان واتتقدوه بتعليقات لاذعة، خاصة بعد أن ربط البعض بين اسم التمثال وبين تمثال "نهضة مصر" للنحات العالمي محمود مُختار رائد فن النحت في الحركة التشكيلية المصرية.


وتساءل النشطاء قائلين: "تمثال ( مصر تنهض )  هل فعلا ده ترشيح المجلس الأعلى للثقافة للمشاركه في بينالي فينيسيا،  مؤكدين أن التسمية تقلل من قيمة اسم مصر .


وأكد النحات الدكتور أحمد عبدالكريم عبدالنبي، صاحب التمثال المشابه لتمثال نهضة مصر والذي أثار جدلا واسعًا عقب نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم، في تصريحات صحفية، أن ردود الأفعال التي حدث بعد نشره لصورة التمثال زائدة عن حدها ولم يتوقع هذا الهجوم الحاد عليه.


وأضاف أن التمثال لم يكتمل بعد ، مشيرًا إلى أنه لا يزال يعمل على الانتهاء من تنفيذ التمثال، وأنه تعرض بسبب هذا العمل لإساءة كبيرة.


وأوضح، أن التمثال عبارة عن سيدة تخرج من كتلة صخرية، ولا يمثل أي جهة، سواء حكومية أو غير حكومية، ولم يصمم كي يوضع في ميدان أو مكان ما.


ومن جهته قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، إن الجهاز لم يكلف الدكتور أحمد عبدالكريم الأستاذ بكلية التربية النوعية بحلوان، بعمل تمثال مصر تنهض. 


وأوضح أبو سعدة ، أنه لا يعلم أى شيءٍ عن التمثال وأنه تفاجأ بوجوده على السوشيال ميديا، مضيفا أن أى تمثال يتم وضعه فى الميادين العامة لابد أن يوضع بموافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى. 

القصة الكاملة لتمثال "مصر تنهض".. نحّاته: لم يكتمل
القصة الكاملة لتمثال "مصر تنهض".. نحّاته: لم يكتمل
القصة الكاملة لتمثال "مصر تنهض".. نحّاته: لم يكتمل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمثال لقاسم سليماني يثير سخرية مواقع التواصل الاجتماعي والسلطات الإيرانية تتحرك

ترشيحاتنا

هل يجوز ذبح الأضحية ليلا ؟.. ليس في هذه الليلتين

والدة أحمد الدمرداش.. معلومات لا تعرفها عن الراحلة سامية أمين

رافضا التفاوض مع تركيا.. الجيش الليبي يطالب أمريكا بفرض رقابة دولية

دولة آسيوية تعيد فرض الحجر الصحي بسبب كورونا

احذر من تناول اللحم الضاني والبقري والكبدة والمخ.. اعرف السبب

ترحيب واسع بظهور نهاوند سري بثنائية "10 الصبح" بقناة الأهلي.. وزملكاوية: بنحبك برضو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من تناول اللحم الضاني والبقري والكبدة والمخ.. اعرف السبب

«نضفنا الشقة ودبحنا جدي».. مسيحيين بيحتفلوا بـ عيد الأضحى

الكمامة قد تسبب الإصابة بـ حب الشباب.. اتبع هذه النصائح فورا