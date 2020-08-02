غضب بين جمهور الزمالك بعد ظهور أوناجم وبنشرقي بصحبة عدد من الفتيات.. فيديو





ونشر بن شرقي فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام وهو في ملهى ليلي، لكنه قام بحذفه.





وسُرب فيديو لمواطنه محمد أوناجم جناح نادي الزمالك في أحد الملاهي الليلية أيضًا رفقة عدد من الفتيات، وهو الأمر الذي أثار احتقان عدد كبير من جمهور نادي الزمالك.





وتأجلت عودة أوناجم وبن شرقي للقاهرة للانتظام في تدريبات نادي الزمالك لمدة 48 ساعة بعد أن كان مقررًا لهما أن يصلا مصر اليوم.





ويستأنف نادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل أمام النادي المصري.

أثار اللاعبان المغربيان أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم لاعبا نادي الزمالك غضب جمهور فريقهما، وذلك بعد ظهورهما في عدد من الفيديوهات في ملهى ليلي.