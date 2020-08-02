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أخبار العالم

بــ 29 إصابة جديدة سوريا تعلن تسجيل أكبر حصيلة لـ كورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:16 م
اصابات كورونا في
اصابات كورونا في سوريا
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محمود نوفل
كشفت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 29 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وهو أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها في البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة السورية وفق ماذكره موقع روسيا اليوم أن إجمالي إصابات كورونا في سوريا منذ ظهور الجائحة وحتي الأن بلغ  809 
إصابات.

كما سجلت الصحة السورية أيضا حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بــ كوفيد 19 إلى 44 حالة.

وألمحت الوزارة إلى أنه تم تسجيل  10 حالات شفاء جديدة  ليرتفع عدد حالات الشفاء من الفيروس 256.

جدير بالذكر أن السلطات السورية كانت قد إتخذت عدة إجراءات منها فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وهو ما بحثه الفريق المعني بالفيروس اليوم، إضافة إلى إعلان وزار الأوقاف عن تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في البلاد بدءا من يوم غد الاثنين.
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