محمد رشاد: قدمت 15 أغنية خلال 3 سنوات والبداية تتر مسلسل سلسال الدم

قال المطرب محمد رشاد ، إنه شارك فى تتر المسلسلات، وأول مشاركة له كان فى سلسال الدم وهو من الأعمال المميزة، وبعد ذلك قام بعمل إعلان فى رمضان عن نشر الخير.





وأضاف محمد رشاد، خلال حواره ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "أون أى"، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، أنه يحب لأغانى أحمد عدوية و على الحجار.





وأشار رشاد، إلى أنه غنى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي فى " أوبريت مصر المكان والمكانة" موضحًا أنه كان سعيدا بالغناء أمام الرئيس.





وأوضح محمد رشاد، أن مصر سباقة فى أغانى كثيرة، مؤكدا أنه قدم 15 أغنية على مدار 3 سنوات .





ولفت محمد رشاد، إلى أن الفترة المقبلة سيكون له أغانى كثيرة، وقام بغناء تتر سلسال الدم على الهواء.







