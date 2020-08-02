دخل غرف ملابس الفريق.. أزمة في الأهلي بسبب حسن شاكوش

سادت حالة من الغضب الشديد داخل أرجاء إدارة الأهلي بسبب المطرب الشعبي حسن شاكوش









وكشفت مصادر خاصة أن إدارة الاهلي أبدت غضبها الشديد من حالة عدم الانضباط التي تشهدها منطقة غرف ملابس الفريق الأحمر ما بين الحين والآخر.









وقالت المصادر إن الأمر لا يخص حسن شاكوش بشكل عام ولكن غرف ملابس فريق الكرة منطقة محظورة على أعضاء مجلس إدارة النادي أنفسهم وبالتالي ليس منطقيًا أن يدخل إلى هناك أي شخص مهما كان.









وأضافت:" هل منطقي أن يتواجد المطرب حسن شاكوش في منطقة غرف الملابس الخاصة بالفريق ويلتقط صورًا هناك..ماذا يفعل مدير الكرة وكيف يحدث هذا الأمر؟".



