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للترطيب فى الحر.. طريقة عمل تورتة الجيلي والموز

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:47 م
للترطيب فى الحر ..
للترطيب فى الحر .. طريقة عمل تورتة الجيلي والموز
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اسماء محمد
تعد تورتة الجيلى والموز من اشهى الحلويات الصيفية الخفيفة التى تقلل من حرارة الجو وتعل جسم الانسان اكثر رطوبة وتساعد على تنظيم ضربات القلب لاحتواء الموز على نسبة جيدة من البوتاسيوم .

نقدم لكم طريقة عمل تورتة الجيلي والموز بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سى بى سى سفرة.
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مقادير تورتة الجيلي والموز
3 انواع جيلي مختلفة 
نصف كيلو موز 
ماء دافئ 
ماء بارد 

طريقة عمل تورتة الجيلي والموز
* أذيبي الجيلي في ماء ساخن وقلبيه حتى الذوبان ثم ضيفي نصف مقدار الماء البارد حتى يتماسك الجلي

* ادخليه الفريزر لمدة ساعة ثم اخرجيه ثم ضيفي الموز أو أي فاكهة ترغبين بها

* ضعيه بالفريزر مرة اخرى وبعد ان يتماسك وكرري نفس الأمر مع باقى انواع الجيلي 

* قومى بقلب أول طبقة من الجيلي ثم ضيفي عليها باقي طبقات الجلي حتى يصبح طبقات ويقدم.


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