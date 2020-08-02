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طريقة عمل الكبيبة للشيف نجلاء الشرشابي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:58 م
طريقة عمل الكبيبة
طريقة عمل الكبيبة للشيف نجلاء الشرشابى
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اسماء محمد
تعد الكبيبة من اشهر الاكلات التى تمتلك مذاقا مميزا ولاتعرف جميع السيدات طريقة عملها فى المنزل مما يجعلهن تلجأن لشرائها من الخارج.
نقدم لكم طريقة عمل كبيبة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير كبيبة
العجينة
ربع كيلو لحمة مفرومة 
بصلة وسط
 ملح فلفل أسود 
1 ملعقة صغيرة بهارات 
الحشو
ربع كيلو لحمة معصجة 
طريقة عمل كبيبة
- ضعى البرغل فى الماء ثم يصفى جيدًا وتفرم في الكبة اللحمة المفرومة مع البرغل والبصل والبهارات والملح والفلفل الأسود

- ضعى العجينة في الثلاجة لمدة ساعة وتقطع العجينة كرات وتحشى بخليط اللحمة المعصجة وتشكل في شكل بيضاوي

- اقليها في الزيت ثم تزين بالبقدونس المفروم وتقدم .


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