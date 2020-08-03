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سيارات

تعرف على أكثر السيارات مبيعا في مصر

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار

كشف تقرير "الأميك" عن أكثر شركات السيارات التي حققت مبيعات كبيرة في النصف الأول من عام 2020 على مستوى الملاكي والشاحنات والاتوبيسات.

 

وأكد التقرير أن مبيعات السيارات في مصر ارتفعت لتصل إلى 90.395 ألف سيارة في تلك الفترة بما يمثل زيادة بنسبة 22 % بينما كانت المبيعات في نفس الفترة من العام الماضي تقدر بـ74.084 ألف سيارة.

 

وجاء الترتيب لأكثر شركات السيارات مبيعًا في مصر كالتالي :

1- شيفروليه بمبيعات 18.400 ألف سيارة

2- تويوتا 11.100 سيارة

3- نيسان 8000 سيارة

4- هيونداي 6900 سيارة

5- رينو 5900 سيارة

6- فيات 5300 سيارة

7- MG 5084 سيارة

8- كيا 3470 سيارة

9- شيري 3468 سيارة

10- أوبل 3410 سيارة.

 

يذكر أن تجار السيارات أعلنوا أن شهر مايو شهد ذروة الركود بسبب الإجراءات الاحترازية التي كانت تفرضها الدولة حينها بسبب تفشي وباء كورونا وفرض حظر التجول، مما ساهم بشكل كبير في هذا الركود، وأن السوق ستعود لطبيعتها خلال الشهور القادمة بعد خطة التعايش ورفع حظر التجول.

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