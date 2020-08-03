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حوادث

سبوها وهددوها بالإيذاء.. ريهام سعيد تحرر محضرا ضد مجموعة من الشباب بمارينا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:47 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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قسم الحوادث
حررت الإعلامية ريهام سعيد محضرا، ضد مجموعة من الشباب لمحاولة تصويرها هي وأسرتها بملابس البحر ومضايقتها.

وحمل المحضر رقم ٨٧ لسنه ٢٠٢٠ إداري مارينا، وعلى الفور استدعتها النيابة صباح أمس.

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واستمعت لأقوالها ودارت التحقيقات حول التعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد بالإيذاء.

 وقامت النيابة العامة بتفريغ فيديو يظهر فيه المتهمون وهم يقومون بسب الإعلامية وتهديدها بالإيذاء وانتهى التحقيق برئاسة وكيل نيابة العلمين.

وطلبت النيابة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها وتحديد هوية الجناة.
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