ريهام سعيد تنشر صورا للمتحرشين بها على الشاطئ .. وتحكي تفاصيل جديدة عن الواقعة

نشرت الإعلامية ريهام سعيد مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام لبعض الشباب الذين تحرشوا بها لفظيا بعدما رفضت التصوير معهم.

وكتبت ريهام سعيد: "لوسمحتوا محتاجه اتقدم ببيان رسمي الداخليه وأوريهم أن حقي مش هيضيع زي ما قالوا لي ابقي ورينا هتعملي ايه؟

انا محتاجة من فضلكو تساعدوني أني أعرف بناتهم كانوا بيتمشوا من الشاطئ العام وقعدوا في شمسية جنبنا ابتدت المعاكسة والكلام اللي كله قلة أدب ومش عارفين أنا مين وبعدين كل ده مبنردش.

وأضافت: "قربوا مننا، بنتي قالت لهم ايه ده ابعدوا، وأنا مش عايزه اتخانق معاهم عشان ابني ما يتخضش لما قربوا عرفوا انا مين قالوا طيب نتصور مردتش لأني كنت مضايقة أوي من اللي بيعملوه، سألني تاني قلت له أنا قاعدة مع ابني اتصور ازاي؟ واحد منهم قال لصاحبه سيبك منها دي كانت محبوسة والتاني رد قال فعلا دي رد سجون بصوت عالي جدا قدام كل الناس اللي قاعدين، واللي انقذني منهم ناس محترمة قاعدة جنبي مشوهم بعد ما فضلوا يقولوا ألفاظ".

ونشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " تستغيث فيه بالشعب المصرى والمسئولين بسبب التحرش بها هى وابنها.

وأوضحت ريهام سعيد فى الفيديو أنها تم التحرش بها لفظيا بسبب رفض التصوير مع 6 شباب وحينما رفضت قال لها الشباب "سيبك منها دى كانت رد سجون " .

اقرا ايضا :

عيد الأضحى والنجوم.. ريهام سعيد تذبح عجلًا وتتعرض للهجوم

يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا في وقت سابق بوقف ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لمدة عام بسبب تنمرها على البدناء.