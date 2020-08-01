عيد الأضحى والنجوم.. ريهام سعيد تذبح عجلًا وتتعرض للهجوم

بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك ، الذي يوافق اليوم الجمعة 31 يوليو، تتصادف العديد من الذكريات للنجوم، مع ذلك اليوم، من طقوس احتفال وذبح الأضاحي، وغيرها من الذكريات.





نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور "إنستجرام" فيديو وهى تقوم بذبح العجل وهنأت جموع المصريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وفي العام الماضي،



قوبل هذا الفيديو بالهجوم من البعض الذين أشاروا إلى أن المرأة لا يجب أن تقوم بالذبح بنفسها، ولكن ريهام سعيد ، ردت عليهم بفيديو جديد لشيوخ يؤكدون أن المرأة يجوز لها أن تذبح الأضحية.





وانتقد بعض من نشطاء السوشيال ميديا، فيديو الذبح، الذي نشرته ريهام سعيد، لأنها استغرقت وقتًا طويلًا في ذبح العجل، ما جعل البعض ينتقدونها بسبب تعذيب الأضحية.