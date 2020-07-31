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منوعات

جاموسة تسحل رجلا بقرونها أثناء محاولة ذبحها.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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احمد شريف

تداول رواد تويتر فيديو مثير، لجاموسة أفريقية هائجة، بعد محاولة عدد من المعيدين ذبحها.


ويوضح الفيديو المتداول، الجاموسة ذات القرون الضخمة، وهي تحاول الهروب من ايادي المعيدين، وهي مربوطة بحبل لسحبها تمهيدا لذبحها.


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ويبين الفيديو أيضا، الجاموسة الثائرة وهي تنطح أحد الجزارين وتسقطه أرضا وتنهال عليه بأقدامها وقرونها، في مشهد دفع المتواجدين للهروب.


ونال الفيديو إعجاب رواد التواصل الإجتماعي، وثفين ايه بالمثير، وان الجاموس ذات قوة هائلة ويصعب التحكم فيها.



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