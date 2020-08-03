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أخبار العالم

لأول مرة.. الذهب يسجل 2000 دولار للأونصة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:20 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أظهرت البورصة الأمريكية، اليوم الإثنين، تداول الذهب فوق مستويات الـ 2000 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق. 

واختتمت أسعار الذهب شهر يوليو المنقضي، محققا أعلى مستوياته على الإطلاق، إذ أثار تراجع الدولار وأرقام اقتصادية سلبية من كل حدب وصوب نزوحا نحو المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا، لتحقيق أكبر مكسب شهري منذ فبراير 2016.

وارتفع سعر الذهب في معاملات أمس 0.6% ليسجل 1971.83 دولار للأونصة، في حين جرت تسوية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بزيادة 1% إلى 1985.9 دولار، وصعدت الأسعار لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار الثلاثاء 28 يوليو، وهي مرتفعة 10% منذ بداية الشهر.

وارتفعت أسعار الذهب بداية من إنتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" منذ بداية العام بنحو 30%، مدعومة بانخفاض أسعار الفائدة عالميا وتحفيز واسع الانتشار من البنوك المركزية، وهو ما زاد الدعم للذهب الذي يعتبر ملاذا من التضخم وانخفاض العملة.

وصعدت الفضة 2.3% إلى 24.08 دولار للأونصة وتتجه لزيادة شهرية بحوالي 33%، وهي الأعلى على الإطلاق في إحصاءات تعود لعام 1982، مدعومة بالطلب الاستثماري والصناعي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 0.5% إلى 898.66 دولار للأونصة، لكنه متجه لتسجيل أكبر مكاسبه الشهرية منذ يناير كانون الثاني 2017، وربح البلاديوم 0.4% إلى 2090.60 دولار، وماض نحو صعود شهري بأكثر من 8% وهو الأول في خمسة أشهر.
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