انتبه إليها.. 5 مؤشرات تصدرها رئتيك تحتاج لمراجعة الطبيب

أعراض تحذيرية كثيرة تصدرها رئتيك مؤشر إلى إصابتك بمشاكل صحية فى الرئة تحتاج إلى مراجعه طبيبك إليك أبرز تلك الأعراض يقدمها موقع برايت سايد.
1. آلام الظهر والكتف
1. آلام الظهر والكتف
ألم الظهر أو الكتف أو حتى الصدر تشير إلى بداية سرطان الرئة الذي من المحتمل جدًا علاجه إذا تم اكتشافه في المراحل المبكرة. إذا كان هذا الألم أقوى ويستمر لفترة أطول من آلام الظهر المعتادة .
2. السعال
قد يكون السعال الحاد وشبه الحاد علامات لسرطان الرئة ، خاصة إذا اقترن بأعراض أخرى مثل سعال الدم.
3. ضيق التنفسغالبًا ما يكون ضيق التنفس ناتجًا عن أمراض القلب أو الرئة ، مثل الربو أو الحساسية.
4. العيون الصفراء والجلداليرقان هو حالة تحول بشرتك إلى اللون الأصفر. كما أنه يؤثر على الجزء الأبيض من عينيك ، ويحوله إلى أصفر باهت وفي الأمراض الحادة ، أصفر داكن.
5. نقص الطاقةيمكن أن يكون الحرمان من النوم أو الإجهاد من أسباب التعب ، ولكن إذا كنت تشعر بالتعب بشكل غير طبيعي في كثير من الأحيان ، لا يزول السعال لديك ، وفقدان الشهية لديك ، قد تكون لديك حالة طبية كامنة.