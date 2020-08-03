AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمود علاء يدخل في خلاف مع إدارة الزمالك بسبب مليون جنيه

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:34 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
كشفت تقارير صحفية عن محاولات من مسئولي نادي الزمالك لتجديد وتعديل بعد عقود اللاعبين داخل القلعة البيضاء قبل بدء منافسات الدوري المصري.

وطلب محمود علاء، بزيادة قيمة عقده مليون جنيه، لتحمله قيمة الضرائب خلال الفترة المقبلة.

أقرأ ايضا: محمود علاء يعتذر عن تصرفه في مباراة بيراميدز

وتحدث علاء مع أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك وطلب منه زيادة قيمة عقده بمليون جنيه ليتحمل النادي قيمة الضرائب.

وأكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي أن محمود علاء مدافع الفريق قدم اعتذاره على ما بدر منه في مباراة بيراميدز الودية.

وقال أمير مرتضى : "اعتذار علاء موقف رائع بالنسبة لنا يؤكد أن اللاعب يتحمل المسئولية ويتدارك أي خطأ سريعا". 

وأضاف : "لكن ما حدث بالهجوم عليه من بعض الجماهير أو وسائل الإعلام مرفوض، فأي لاعب معرض أن يخطأ و مسيرة محمود علاء مع الزمالك بها أكثر من أمر إيجابي وطوال السنين التي لعب لها للزمالك قدم آداء رجوليا ومن الوارد أن يحدث أمر أو رد فعل غير إيجابي لكن الأهم أنه تدارك خطأه سريعا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شارك في مباراة خماسية.. محمد عنتر يعتذر لرئيس نادي الزمالك

أخبار الزمالك.. بن شرقي باقي.. وعنتر يعتذر لـ مرتضى منصور.. وحارس الفريق يرفض الرحيل

أخبار الرياضة.. محمد صلاح يتبرع لبناء مركز طبي في نجريج.. جلسة الخطيب ومحسن تحسم صفقة انتقال طاهر محمد لـ الأهلي.. وحقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم المصري

الفريق يدخل معسكرا مغلقا اليوم.. أمير مرتضى: إصابة كريم بامبو بفيروس كورونا وشفاء عواد ..فيديو

أمير مرتضى منصور: الزمالك جاهز لخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا في أي مكان

بعد اعتراضه على الطرد.. محمود علاء يتصدر تويتر

ترشيحاتنا

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

#مصر_الكويت_اخوه يتصدر ترند تويتر في الكويت

الرئيس الأمريكي يمنح تيك توك مهلة 45 يوما لإتمام البيع

رفضا ارتداء أقنعة الوجه.. ضبط راكبين على متن طائرة والسبب الكمامة

تعليقات جارحة.. الجمهور يواصل التنمر على عائلة محمد رمضان: " دمها تقيل"

موجز السوشيال.. حسام عاشور يدعم تركي آل الشيخ.. ماجد المصري ينشر صورة مع حب عمره

AdvertisementS

غضب بين جمهور الزمالك بعد ظهور أوناجم وبنشرقي بصحبة عدد من الفتيات.. فيديو

دخل غرف ملابس الفريق.. أزمة في الأهلي بسبب حسن شاكوش

أخبار الزمالك.. أوناجم وبنشرقي يثيران غضب جماهير النادي.. هدية للأبيض من بيراميدز

أخبار الأهلي.. تدريبات بدنية متنوعة للاعبين.. وحسام عاشور يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

أخبار الرياضة.. ظهور بنشرقي وأوناجم بصحبة فتيات فى ملهى ليلى.. وحسن شاكوش يثير مشكلة فى الأهلي

محمود علاء يدخل في خلاف مع إدارة الزمالك بسبب مليون جنيه

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الأهلي الصاعد

احمد فتحي يعانق صالح جمعة في تدريبات الأهلي.. شاهد

القيد الاستثنائي يثير أزمة.. اتحاد الكرة يوضح موعد انتقالات لاعبي الدورى

كاف يجري مسحة كورونا على الأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري الأبطال

هل يحق لاتحاد الكرة رفض طلب الإنتاج تأجيل مباراتي الأهلي ونادي مصر؟ .. محمد فضل الله يجيب

جيرارد يرفض دعوة لحضور الاحتفال بلقب الدوري مع لاعبي ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

مصر تنهض.. القصة الكاملة لتمثال عرّض صاحبه لسخرية المتخصصين والجمهور.. ودافعت عنه صاحبة تمثال محمد صلاح

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود