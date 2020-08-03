محمود علاء يدخل في خلاف مع إدارة الزمالك بسبب مليون جنيه

كشفت تقارير صحفية عن محاولات من مسئولي نادي الزمالك لتجديد وتعديل بعد عقود اللاعبين داخل القلعة البيضاء قبل بدء منافسات الدوري المصري.
وطلب محمود علاء، بزيادة قيمة عقده مليون جنيه، لتحمله قيمة الضرائب خلال الفترة المقبلة.
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وتحدث علاء مع أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك وطلب منه زيادة قيمة عقده بمليون جنيه ليتحمل النادي قيمة الضرائب.
وأكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي أن محمود علاء مدافع الفريق قدم اعتذاره على ما بدر منه في مباراة بيراميدز الودية.
وقال أمير مرتضى : "اعتذار علاء موقف رائع بالنسبة لنا يؤكد أن اللاعب يتحمل المسئولية ويتدارك أي خطأ سريعا".
وأضاف : "لكن ما حدث بالهجوم عليه من بعض الجماهير أو وسائل الإعلام مرفوض، فأي لاعب معرض أن يخطأ و مسيرة محمود علاء مع الزمالك بها أكثر من أمر إيجابي وطوال السنين التي لعب لها للزمالك قدم آداء رجوليا ومن الوارد أن يحدث أمر أو رد فعل غير إيجابي لكن الأهم أنه تدارك خطأه سريعا".