محمود علاء يدخل في خلاف مع إدارة الزمالك بسبب مليون جنيه

وطلب محمود علاء، بزيادة قيمة عقده مليون جنيه، لتحمله قيمة الضرائب خلال الفترة المقبلة.

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وتحدث علاء مع أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك وطلب منه زيادة قيمة عقده بمليون جنيه ليتحمل النادي قيمة الضرائب.

وأكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي أن محمود علاء مدافع الفريق قدم اعتذاره على ما بدر منه في مباراة بيراميدز الودية.