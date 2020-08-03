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أخبار العالم

أمطار غزيرة وفيضانات محتملة على فلوريدا الأمريكية.. فيديو

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:34 ص
صدى البلد
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شريف سيد
ضربت أمطار غزيرة الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم، ما تسبب في تهديد محتمل لوقوع مزيدا من الفيضانات على الولايات المتحدة. 

وحذر مركز الأعاصير الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية من إعصار جديد قد يشكل خطورة على بعض الولايات الأمريكية أبرزهم ولايتي فلوريدا و نورث كارولينا ، بعد مروره بجزر البهاما . 

و حسب ما ذكرت " CNN"  أنه مع صباح  أمس، الأحد ، بدأ يشعر سكان  ولاية فلوريدا بآثار عاصفة قوية في طريقها إليهم ومن المتوقع أن  أن تصل إلى الساحل الشرقي صباح الغد لتبدأ ضربه. 

ووفقا للتنبؤات التي أعلنها مركز الأعاصير في أمريكا أن العاصفة إسياس قد تتسبب في هياج مياه المحيط و أيضا تتسبب في هطول أمطار غزيرة من أسياس يمكن أن يؤدي إلى فيضانات مفاجئة قد تهدد الحياة في جزر البهاما وفيضانات على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة".
 
بعد إطلاق التحذيرات من مركز الأعاصير اتجه المواطنون لاتخاذ كافة إجراءات الحماية لمنازلهم وممتلكاتهم ، مما أجبر السلطات على إغلاق مواقع فحوص فيروس كورونا ودفع الناس لتخزين السلع الأساسية في ظل مخاوف من استمرار الأمطار لساعات.
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