بالأرقام.. تاريخ مواجهات الزمالك أمام طارق العشري قبل لقاء المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة نظيره المصري، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري العام الممتاز، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
خاض فريق الزمالك 20 مباراة أمام طارق العشري الذي درب 3 فرق أمام الأبيض سابقا.
وشهدت اللقاءات العشرين فوز الزمالك فى 9 لقاءات وتعادلهما فى 5 مواجهات وفاز العشرى فى 6 مباريات.
سجلت أندية طارق العشرى الثلاثة "إنبي - دجلة - حرس الحدود" 22 هدفًا مقابل 26 هدفًا سجلهم الزمالك.
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريبه المسائي على ملعب فندق الإقامة بمعسكره ببرج العرب في الإسكندرية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.
وذلك في إطار الاستعداد لعودة المنافسات الرسمية وأولها الدوري الممتاز في الشهر الحالي.
وشهد التدريب تركيز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباريات الرسمية، كما حرص كارتيرون على إجراء تقسيمة بين فريقين في نهاية المران لتطبيق بعض الجمل التكتيكية.
ويستعد الزمالك للقاء المصري البورسعيدي المقررة إقامته مساء يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد برج العرب في الإسكندرية.