بالأرقام.. تاريخ مواجهات الزمالك أمام طارق العشري قبل لقاء المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة نظيره المصري، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري العام الممتاز، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

سجلت أندية طارق العشرى الثلاثة "إنبي - دجلة - حرس الحدود" 22 هدفًا مقابل 26 هدفًا سجلهم الزمالك.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريبه المسائي على ملعب فندق الإقامة بمعسكره ببرج العرب في الإسكندرية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.





وذلك في إطار الاستعداد لعودة المنافسات الرسمية وأولها الدوري الممتاز في الشهر الحالي.





وشهد التدريب تركيز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباريات الرسمية، كما حرص كارتيرون على إجراء تقسيمة بين فريقين في نهاية المران لتطبيق بعض الجمل التكتيكية.



