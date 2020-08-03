تعرف على مواصفات سيارة مولسان الفارهة من بنتلي

كشفت تقارير صحفية عالمية متخصصة في أخبار عالم المحركات أن الشركة البريطانية العريقة لصناعة السيارات الفارهة بنتلي بإطلاق النسخة الاخيرة من طراز " مولسان 6.75 ".
وظهر طراز مولسان 6.75 لأول مرة منذ 6 اعم وحقق نجاحات كبيرة ونسبة مبيعات جيدة للغاية وسيتم إنتاج عدد محدود منها يصل إلى 30 سيارة فقط، في خطوة اعتبرها رواد وخبراء عالم السيارات تكريمية للسيارة التي ستغيب عنا لفترة لا نعلم عنها شيئًا.
أما الطراز الأخبير فقد صمم بطابع رياضي مميز وزين بخطوط سوداء على شبكة المبرد ومصابيح الضباب الجذابة ومحيط النوافذ وحواف الجسم وجنوط رياضية بمقاس 21 بوصة.
وتتميز السيارة بمحرك توربيني من فئة V8 الشهيرة، الذي يستطيع توليد قوة هائلة تصل إلى 530 حصان كاملة مع 1100 نيوتن متر من عزم الدوران.
وظهر طراز مولسان 6.75 لأول مرة منذ 6 اعم وحقق نجاحات كبيرة ونسبة مبيعات جيدة للغاية وسيتم إنتاج عدد محدود منها يصل إلى 30 سيارة فقط، في خطوة اعتبرها رواد وخبراء عالم السيارات تكريمية للسيارة التي ستغيب عنا لفترة لا نعلم عنها شيئًا.
أما الطراز الأخبير فقد صمم بطابع رياضي مميز وزين بخطوط سوداء على شبكة المبرد ومصابيح الضباب الجذابة ومحيط النوافذ وحواف الجسم وجنوط رياضية بمقاس 21 بوصة.
وتتميز السيارة بمحرك توربيني من فئة V8 الشهيرة، الذي يستطيع توليد قوة هائلة تصل إلى 530 حصان كاملة مع 1100 نيوتن متر من عزم الدوران.
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