شاهد.. تصميم تخيلي لدراجة «بنتلي» النارية الجديدة

كشف المصمم الفرنسي "توماس أنجبولت"، عن تصميم تخيلي لدراجة بنتلي هوليجان، بعد انتشار العديد من التصاميم التخيلية لسيارات ودراجات يتمناها العديد من الجمهور.





وحصلت الدراجة النارية على تصميم فريد مستوحى من بعض تصاميم سيارات بنتلي الكلاسيكية، ويشبه سباحًا يقفز في الأمواج، مع أذرع ممدودة إلى الأمام ويدين مضمومتين، كما تعمل المصابيح الأمامية كالعيون.





وقام المصمم الفرنسى بإضافة مقعد بخياطة يدوية مصنوع من الجلود الفاخرة مثل مقاعد سيارات بنتلي ، لتقديم الفخامة التي تعودنا عليها من منتجات بنتلي .





أما عن القوة التى ستتميز بها الدراجة لم يكشف المصمم عن تفاصيلها أو المحرك الكهربائي المثبت على المحور الخلفي لدراجة بنتلي هوليجان، لأنها مجرد تصميم تخيلي أنيق، كما تبدو العجلة الأمامية بدون محور تمامًا، وتستخدم الدراجة الكهربائية نظام تعليق فريد من نوعه.



