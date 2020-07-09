AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. تصميم تخيلي لدراجة «بنتلي» النارية الجديدة

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:11 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

كشف المصمم الفرنسي "توماس أنجبولت"، عن تصميم تخيلي لدراجة بنتلي هوليجان، بعد انتشار العديد من التصاميم التخيلية لسيارات ودراجات يتمناها العديد من الجمهور.


وحصلت الدراجة النارية على تصميم فريد مستوحى من بعض تصاميم سيارات بنتلي الكلاسيكية، ويشبه سباحًا يقفز في الأمواج، مع أذرع ممدودة إلى الأمام ويدين مضمومتين، كما تعمل المصابيح الأمامية كالعيون.


وقام المصمم الفرنسى بإضافة مقعد بخياطة يدوية مصنوع من الجلود الفاخرة مثل مقاعد سيارات بنتلي ، لتقديم الفخامة التي تعودنا عليها من منتجات بنتلي .


أما عن القوة التى ستتميز بها الدراجة  لم يكشف المصمم عن تفاصيلها أو المحرك الكهربائي المثبت على المحور الخلفي لدراجة بنتلي هوليجان، لأنها مجرد تصميم تخيلي أنيق، كما تبدو العجلة الأمامية بدون محور تمامًا، وتستخدم الدراجة الكهربائية نظام تعليق فريد من نوعه.


شاهد.. تصميم تخيلي لدراجة «بنتلي» النارية الجديدة
شاهد.. تصميم تخيلي لدراجة «بنتلي» النارية الجديدة
شاهد.. تصميم تخيلي لدراجة «بنتلي» النارية الجديدة
شاهد.. تصميم تخيلي لدراجة «بنتلي» النارية الجديدة
شاهد.. تصميم تخيلي لدراجة «بنتلي» النارية الجديدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصميم تخيلي جديد لـ مرسيدس SL الجديدة كليا.. صور

تصميم تخيلى جديد للسيارة همر اتش1 المستقبلية.. صور

شاهد .. تصميم تخيلي جديد لـ رنج روفر سبورت 2022

شاهد.. تصميم تخيلي لسيارة ميتسوبيشي 4000 GT الرياضية

تصميم تخيلى جديد لـ نيسان 400Z موديل 2021

شاهد.. تصميم تخيلي لـ دودج تشالنجر يحولها إلى سيارة SUV خارقة.. صور

ترشيحاتنا

فيسبوك تقترب من دمج واتساب مع ماسنجر

من غيره يستحق لقب رجل المباراة؟.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

أحمد موسى: إزالة أكبر برج مخالف بالقاهرة.. فيديو

الحزن يخيم على أهالي أبوقرقاص بعد العثور على جثة شيخ مقطعة إلى أشلاء

البابونج.. تعرف على فوائده ومحاذيره

تثبيت أسعار البنزين | 80 بـ 6.25 جنيه للتر و 92 بـ 7.50 والسولار بـ 6.75

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تصميم تخيلي لدراجة «بنتلي» النارية الجديدة

عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور

بملابس ملفتة.. هند رضا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير