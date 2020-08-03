بعيد عن الطبخ.. 5 استخدامات لليمون لن تتوقعيها

لدينا جميعًا الليمون في المنزل ، لكن معظمنا يستخدمه فقط للطهي. بعض الناس ، الذين يدركون فوائد شعره وبشرته يستخدمونه بشكل مريح ، ولكن إلى حد كبير يظل الجميع غافلين عن المزايا العديدة للفاكهة الأساسية. هنا ، نناقش بعض الاختراقات الفريدة ، والتي يمكن أن تساعد الفاكهة في جعل حياتك أسهل.









الليمون فعال على أي بقعة قاسية تظهر على القماش المفضل لديك. بدلًا من الذعر ، اعصري القليل من عصير الليمون على القماش ، وأضيفي قليلًا من الملح. اتركيه على البقعة العنيدة لبضع ساعات قبل أن تغسليه بشكل طبيعي باستخدام مسحوق التنظيف. إنه فعال للغاية ضد بقع الكاري والقهوة والكاتشب ، على سبيل المثال لا الحصر.

















رائحة الثلاجة الخاصة بك؟ استخدمي الليمون لمحاربة الرائحة. يساعد العصير بشكل كبير في التخلص من أي رائحة طيور ، لذا انقعي كرة قطنية في عصير الليمون وضعيها في الثلاجة. كبديل ، يمكنك أيضًا وضع ليمون نصف مقطوع للتخلص من الرائحة.









* يمكن لليمون أيضًا أن يمنع التفاح وشرائح الفاكهة المقطوعة الأخرى من التحول إلى اللون البني. فقط تذكري أن تضعي بضع قطرات من الليمون في الماء ، ثم نقع شرائح التفاح في المحلول لإبقائها طازجة لفترة طويلة ، حتى عندما تجلسي في النهاية لتناولها ، تستمتعين بالمذاق.













* يمكن استخدام عصير الليمون لتبييض الأظافر بشكل طبيعي. غالبًا ما يحدث أن أي طلاء أظافر داكن ترتديه يترك وراءه لونًا داكنًا تكافح للتخلص منه. ما عليك سوى عصر نصف ليمونة في وعاء به ماء فاتر ، ثم نقع أظافرك فيه لمدة خمس دقائق على الأقل. افركي قشر الليمون على أظافرك قبل غسله. في وقت قصير ، سترى أظافرك تصبح أكثر بياضًا.









* لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئا للكثيرين ، ولكن استخدام عصير الليمون يمكن أن يساعدك على محاربة قشرة الرأس بشكل طبيعي. عندما تغسلين شعرك ، فإن وضع عصير الليمون على فروة الرأس والسماح له بالبقاء لمدة 10 دقائق قبل غسله بشامبو مضاد للقشرة يمكن أن يمنحك الكثير من الراحة على مدى فترة من الزمن. يقال إن عصير الليمون يحتوي على حمض الستريك الذي يمكن أن يساعد في طرد القشرة من جذور البصيلات.