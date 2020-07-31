لحرق الدهون وهضم أسرع.. طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل

بعد تناول أكلات عيد الأضحى وأطباق الفتة وقطع اللحم ، يحتاج الجسم لتناول مشروبات تساعد على حرق هذه الدهون و كذلك تساعد على الهضم بشكل سريع لتجنب الإصابة بانتفاخات القولون وألام البطن خاصة مع تناول أكلة الفتة واللحم الدسمة .
بعد تناول غداء أول يوم العيد ، لابد من تناول مشروبات طبيعية مغذية بدلًا من تناول المشروبات الغازية ، لذا نقد لك طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل الذي يساعد على حرق الدهون وتحسين عملية الهضم .
طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل
المكونات :
4 ثمرات ليمون
قطع زنجبيل
عسل ابيض
ماء
نعناع طازج
الطريقة :
قطعي الليمون و ضيفيه للخلاط مع قطع الجنزبيل.
ضيفي النعناع الطازج و 3اكواب من الماء.
اخفقي المكونات جيدا ثم صفيه حسب رغبتك ثم ضيفي العسل واخفقيه مرة أخرى .