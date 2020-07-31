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مرأة

لحرق الدهون وهضم أسرع.. طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:01 م
عصير الليمون بالجنزبيل
عصير الليمون بالجنزبيل
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رشا عوني
بعد تناول أكلات عيد الأضحى وأطباق الفتة وقطع اللحم ، يحتاج الجسم لتناول مشروبات تساعد على حرق هذه الدهون و كذلك تساعد على الهضم بشكل سريع لتجنب الإصابة بانتفاخات القولون وألام البطن خاصة مع تناول أكلة الفتة واللحم الدسمة . 

بعد تناول غداء أول يوم العيد ، لابد من تناول مشروبات طبيعية مغذية بدلًا من تناول المشروبات الغازية ، لذا نقد لك طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل الذي يساعد على حرق الدهون وتحسين عملية الهضم .

طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل

المكونات :

4 ثمرات ليمون

قطع زنجبيل

عسل ابيض

ماء

نعناع طازج

الطريقة :

قطعي الليمون و ضيفيه للخلاط مع قطع الجنزبيل. 

ضيفي النعناع الطازج و 3اكواب من الماء. 

اخفقي المكونات جيدا ثم صفيه حسب رغبتك ثم ضيفي العسل واخفقيه مرة أخرى .
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