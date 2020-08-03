لمستوى قياسي غير مسبوق.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-8-2020

أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى مستوى قياسي غير مسبوق مع تعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لتنامي إصابات كوفيد-19، لكن ارتفاعا في الدولار حد من المكاسب. ارتفعتإلى مستوى قياسي غير مسبوق مع تعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لتنامي إصابات كوفيد-19، لكن ارتفاعا في الدولار حد من المكاسب.





وسجلت أسعار الذهب ذروة قياسية عند 1984.66 دولار في أوائل المعاملات الآسيوية، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1992.10 دولار.







