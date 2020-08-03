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اقتصاد

لمستوى قياسي غير مسبوق.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-8-2020

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:45 ص
آية الجارحي
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى مستوى قياسي غير مسبوق مع تعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لتنامي إصابات كوفيد-19، لكن ارتفاعا في الدولار حد من المكاسب.

وسجلت أسعار الذهب ذروة قياسية عند 1984.66 دولار في أوائل المعاملات الآسيوية، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1992.10 دولار.

وارتفعت اسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الرابع لـ عيد الأضحي المبارك و المحددة اليوم الإثنين؛ بمتوسط جنيهين بمحلات الصاغة، ليصل معدل زيادة المعدن الأصفر بدون مصنعية نحو 6 جنيهات منذ الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 879 جنيها مقابل 877 جنيها الجمعة الماضية بزيادة بلغت جنيهين.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 1005 جنيهات مقابل 1002 جنيه الجمعة الماضية بزيادة بلغت 3 جنيهات.

وسجل عيار 18 نحو 753 جنيها مقابل 752 جنيها خلال الجمعة الماضية بفارق جنيه واحد.


ووصل عيار 14 الأدني فئة لـ 586 جنيها مقارنة بـ585 جنيها  الجمعة الماضية  بفارق جنيه واحد.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7032 جنيها و أوقية الذهب نحو 31.242 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 1.004 مليون جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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