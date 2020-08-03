التموين: صرف السلع تم بانتظام طول أيام العيد

قال المهندس فؤاد الهوارى، مدير عام شئون المديريات بوزارة التموين، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين تتلقى تقارير لحظية من الـ27 مديرية على مستوى مصر،لافتا إلى أنه توجد غرف عمليات مركزية وفرعية داخل تلك المديريات.





وأضاف "الهوارى"،خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك غرف عمليات أخرى داخل الإدارات التموينية التابعة للمديريات،لافتا إلى أنه يتلقى تقارير مستمرة من وكلاء الوزارة لكل مديرية بالحالة التموينية الموجودة لديهم ومعرفة ما إذا كان بها أى مشاكل أو معوقات لصرف السلع التموينية أو الخبز.





وتابع أنه طوال أيام العيد كانت الحالة مستقرة والصرف كان منتظما، لافتا إلى أنه تواكب العيد مع صرف السلع التموينية،حيث أن الشركة العامة المصرية قامت بمجهود رائع بصرف السلع التموينية لجميع البداليين التموينيين.





وأكد أنه تم توافر السلع التموينية بكميات كبيرة، مشيرا إلى أنه كان هناك غرف عمليات مركزية بالوزارة ومفتشين للرقابة، كما أنه تم التنسيق مع جميع أفرع الوزارة، حيث أن المفتشين يقومون بالنزول من الساعة السابعة صباحا للمرور على جميع المنافذ التموينية والأفران والوقود ومستودعات الغاز.



