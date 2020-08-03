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محافظات

محافظ البحيرة: 59947 مواطنا تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:51 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قسم المحافظات
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار تشغيل المراكز التكنولوجية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لاستقبال المواطنين لسداد رسوم التصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى انتظام العمل بجميع المراكز التكنولوجية، ووجه رؤساء الوحدات المحلية بتذليل كل العقبات، وتقديم كل سبل التعاون للمواطنين المتقدمين.

وواصلت المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة استقبال المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، وكذا سداد رسوم جدية التصالح.

وأشارت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام للمنظومة الخاصة بتلقى طلبات التصالح، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم علي مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 59947 مواطنا حتى نهاية يوليو المنقضي.
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