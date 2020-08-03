تعرف على عقوبة إفشاء بيانات المتحرش بهم

ووفقا لنص المادة 310 : "كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو أو غيرهم، مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى". القوابل









ويعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلًا أو مستندا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان بغير رضا صاحب الشأن.









ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.









ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.







