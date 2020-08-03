للوقاية من المضاعفات .. اعرف الإسعافات الأولية للحروق

حدوث حريق من الأمور الوارد وقوعها فى أى مكان وتعد الإسعافات الأولية للحروق من الأمور الهامة جدا، حيث تساعد فى السيطرة على المشكلة وضمان عدم زيادتها فى الفترة المقبلة، حيث إن علاج الحروق يختلف حسب درجتها.









عرض موقع "nhs " أهم الإسعافات الأولية التى يجب فعلها وهى:





- أوقف عملية الحرق بسرعة من خلال اطفاء اللهب بالماء أو ببطانية. لا تعرض نفسك لخطر الإصابة بالحرق.





- ازالة الملابس أو المجوهرات بالقرب من منطقة الجلد المحترقة، بما في ذلك حفاضات الأطفال، ولكن لا تحاول إزالة أي شيء عالق في الجلد المحروق ، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضرر.





- تبريد الحرق بماء جار بارد أو فاتر لمدة 20 دقيقة في أقرب وقت ممكن بعد الإصابة. لا تستخدم أبدًا الثلج أو الماء المثلج أو أي كريمات أو مواد دهنية مثل الزبدة.





حافظ على نفسك واستخدم بطانية أو طبقات من الملابس ، ولكن تجنب وضعها على المنطقة المصابة. الحفاظ على الدفء سيمنع انخفاض حرارة الجسم ، حيث تنخفض درجة حرارة جسم الشخص إلى أقل من 35 درجة مئوية .





غطي الحرق بغشاء لاصق ضع طبقة التشبث في طبقة فوق الحرق ، بدلًا من لفها حول أحد الأطراف ويمكن استخدام كيس بلاستيكي شفاف نظيف للحروق على يدك.





عالج الألم الناتج عن الحرق باستخدام الباراسيتامول أو الأيبوبروفين ، وتحقق دائمًا من تعليمات الشركة المصنعة عند استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، ولا يعطى الأسبرين للأطفال دون سن 16 عامًا .





اجلس في وضع مستقيم قدر الإمكان إذا تم حرق الوجه أو العينين وتجنب الاستلقاء لأطول فترة ممكنة لأن ذلك سيساعد على تقليل التورم.



