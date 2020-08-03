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رياضة

بالأرقام .. الأهلي يحتفل بـ عيد ميلاد وائل جمعة الـ 45 اليوم

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:18 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
حرص النادي الأهلي على الاحتفال بـ عيد ميلاد وائل جمعة صخرة دفاع الفريق والمنتخب السابق الـ 45 اليوم.

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة لـ وائل جمعة. 


وكتب قائلا: "اليوم نحتفل بعيد ميلاد صخرة الأهلي وائل جمعة أحد أعظم مدافعي القارة الإفريقية على مر العصور كل عام وأنت بخير
8 الدوري المصري
3 كأس مصر
7 السوبر المصري 
1 برونزية كأس العالم للأندية 
6 دوري أبطال إفريقيا
6 كأس السوبر الإفريقي
4 التشكيل الأفضل في القارة "


ويعد وائل جمعة واحدا من أفضل مدافعي القارة الإفريقية على مر التاريخ فى ظل الإنجازات الرائعة التى حققها سواء مع ناديه الأهلي أو منتخب مصر .
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