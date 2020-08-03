بالأرقام .. الأهلي يحتفل بـ عيد ميلاد وائل جمعة الـ 45 اليوم





ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة لـ وائل جمعة.









وكتب قائلا: "اليوم نحتفل بعيد ميلاد صخرة الأهلي وائل جمعة أحد أعظم مدافعي القارة الإفريقية على مر العصور كل عام وأنت بخير

8 الدوري المصري

3 كأس مصر

7 السوبر المصري

1 برونزية كأس العالم للأندية

6 دوري أبطال إفريقيا

6 كأس السوبر الإفريقي

4 التشكيل الأفضل في القارة "







ويعد وائل جمعة واحدا من أفضل مدافعي القارة الإفريقية على مر التاريخ فى ظل الإنجازات الرائعة التى حققها سواء مع ناديه الأهلي أو منتخب مصر .

اليوم نحتفل بعيد ميلاد صخرة الأهلي @WaelGomaa أحد أعظم مدافعي القارة الإفريقية على مر العصور كل عام وأنت بخير🎂🎉

8⃣ 🎯 الدوري المصري

3⃣ 🏆 كأس مصر

7⃣ 👑 السوبر المصري

1⃣🥉برونزية كأس العالم للأندية

6⃣🏆 دوري أبطال إفريقيا

6⃣👑 كأس السوبر الإفريقي

4⃣🌟 التشكيل الأفضل في القارة pic.twitter.com/rdCMoMKA8t — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 3, 2020