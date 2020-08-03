بالأرقام .. الأهلي يحتفل بـ عيد ميلاد وائل جمعة الـ 45 اليوم

حرص النادي الأهلي على الاحتفال بـ عيد ميلاد وائل جمعة صخرة دفاع الفريق والمنتخب السابق الـ 45 اليوم.
ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة لـ وائل جمعة.
وكتب قائلا: "اليوم نحتفل بعيد ميلاد صخرة الأهلي وائل جمعة أحد أعظم مدافعي القارة الإفريقية على مر العصور كل عام وأنت بخير
8 الدوري المصري
3 كأس مصر
7 السوبر المصري
1 برونزية كأس العالم للأندية
6 دوري أبطال إفريقيا
6 كأس السوبر الإفريقي
4 التشكيل الأفضل في القارة "
ويعد وائل جمعة واحدا من أفضل مدافعي القارة الإفريقية على مر التاريخ فى ظل الإنجازات الرائعة التى حققها سواء مع ناديه الأهلي أو منتخب مصر .
اليوم نحتفل بعيد ميلاد صخرة الأهلي @WaelGomaa أحد أعظم مدافعي القارة الإفريقية على مر العصور كل عام وأنت بخير🎂🎉— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 3, 2020
8⃣ 🎯 الدوري المصري
3⃣ 🏆 كأس مصر
7⃣ 👑 السوبر المصري
1⃣🥉برونزية كأس العالم للأندية
6⃣🏆 دوري أبطال إفريقيا
6⃣👑 كأس السوبر الإفريقي
4⃣🌟 التشكيل الأفضل في القارة pic.twitter.com/rdCMoMKA8t