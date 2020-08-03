الأهلي يختار 3 أكتوبر موعدا لإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أنه استقر على الثالث من أكتوبر موعدًا لإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.









وقال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي إن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أخطره باختيار هذا الموعد.





وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الإثنين، عن مواعيد الدور قبل النهائي لبطولتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد (الكونفيدرالية).









وذكر (كاف) في بيان رسمي عبر موقعه على شبكة الإنترنت، اليوم ، أن مباراتي الذهاب والإياب في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال بين الزمالك والرجاء المغربي و الاهلي والوداد المغربي ستقام يومي 25 و26 سبتمبر المقبل في المغرب على أن تقام مباراتا الإياب يومي الثاني والثالث من أكتوبر في مصر بدون حضور جماهيري.









وأوضح (كاف) أن المباراة النهائية لدوري الأبطال ستقام على ملعب محايد في حال تأهل فريق مصري وآخر مغربي للنهائي .



