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منوعات

العثور على رجل ميت منذ 5 سنوات يمشي في الغابة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:37 م
ريكارداس
ريكارداس
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أماني إبراهيم
«رجل اختفى قبل بضع سنوات يظهر فجأة وكأنه عاد من الموت» هذه القصة التي استلهمها العديد من المؤلفين في أفلام سينمائية ومسلسلات، أصبحت حقيقة بالعثور على رجل مفقود ظن الجميع أنه مات.

وفقا لصحيفة صن البريطانية، هذه القصة الغريبة ترجع إلى رجل مفقود ظن الجميع أنه قتل ومات قبل 5 سنوات، حيث حققت الشرطة في جريمة قتله طوال هذه الفترة، منذ نوفمبر عام 2015 وتوصلوا إلى ريكارداس بويسيس صحب الـ 35 عاما مات.


فاجأ ريكارداس الجميع بظهوره المفاجأ موضحا أنه كان يعيش في الغابة طوال هذا الوقت، حيث عثرت الشرطة عليه حيا تحت الأشجار، بعد أن تلقوا معلومات على وجود شخص حي في الغابة.

وتقول الشرطة إنه اخفى نفسه عمدا في الغابة، نظرا لأنه كان ضحية لجرائم سابقة متعلقة باستعباده، وتمت مشاهدته آخر مرة في 26 سبتمبر عام 2015، وادعى الشهود أنه شوهد بصحبة مجموعة صغيرة من الرجال الليتوانيين قبل اختفائه.

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وقال كبير المفتشين روب هول، من وحدة بيدفوردشير وكامبردجشير وهيرتفوردشاير أن اختفاء ريكارداس لمدة 5 سنوات تقريبا كان لغزا كاملا، وبدأ التحقيق في الجريمة على مدار كل هذه المدة مما أدى في النهاية للعثور عليه.

تم حل اللغز أخيرا في بداية الشهر الماضي، عندما تلقى الضباط معلومات أنه كان يعيش في ويسبك، وكشفت الشرطة للتو أن ريكارداس لا يزال على قيد الحياة، وعمل فرريق من المحققين حتى عثروا عليه مختبئا تحت شجرة في غابة.

وبعد العثور عليه حرصت الشرطة على توفير الأمان اللازم له لحمايته خاصة وأنه عاش ظروفا صعبة للغاية على مدار السنوات الخمس الماضية.
العثور على رجل ميت منذ 5 سنوات يمشي في الغابة
العثور على رجل ميت منذ 5 سنوات يمشي في الغابة
العثور على رجل ميت منذ 5 سنوات يمشي في الغابة
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