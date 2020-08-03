أوشك على الانقراض.. النمر الأسود يظهر في غابات الهند.. صور





وحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، فإن طالب بكلية الهندسة في الهند رصد تحرك نمر أسود في الغابات لمدة 40 دقيقة وتمكن من التقاطه بالصدفة .





وأوضحت الصحيفة أن الطالب تفاجأ بظهور حيوان غريب في الغابة على بعد كيلو متر تقريبا من مكان تواجده، وعندما دقق النظر وجد أنه النمر الأسود النادر والذي أوشكت فصيلته على الانقراض .





وعبر الطالب عن فرحته بعد أن إلتقط مقطع الفيديو الذي وثق من خلاله ظهور النمر في الغابة، و من ثم تداوله رواد التواصل الإجتماعي منبهرين بالصور.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الهند صورة لنمر أسود التقطها مصور شاب أثناء رحلته مع عائلته في المنطقة الجنوبية من الهند.