إصابة مزارع بطلق ناري في خناقة على "فلوس" بقنا

أسفرت مشاجرة مسلحة بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات مالية، عن إصابة مزارع بطلق ناري فى البطن بمركز قوص فى محافظة قنا.





تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا ً من مركز شرطة قوص، يفيد بإصابة عمر.ع.ح 40 عام، مزارع، بطلق ناري في البطن.





تبين من التحريات الأولية، أن مشاجرة بسبب خلافات مالية، انتهت باستقرار طلقة نارية فى بطن المجني عليه.





دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى العلاج اللازم.





من جانبها ألقت قوات الأمن القبض على ٣ أفراد من أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم فى الواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.





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