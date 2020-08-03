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محافظات

استمرار إغلاق كورنيش النيل بمدينة قنا في رابع أيام عيد الأضحى المبارك

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:22 م
صدى البلد
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يوسف رجب

 أجرى حازم عمر، نائب محافظ قنا وكمال شلبي سكرتير عام المحافظة، جولة ميدانية لكورنيش النيل بمدينة قنا في رابع أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة الإجراءات اللازمة لمنع التجمعات في الحدائق والمتنزهات والتأكيد على استمرار غلقها خلال اجازة عيد الأضحى للمحافظة علي معدل تراجع الإصابات بفيروس كورونا.

وناشد عمر، الأهالى بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية و منع التجمعات لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد و الحد من انتشاره حفاظًا على سلامتهم.

كما أجرى نائب المحافظ، جولة بالمستشفيات للإطمئنان على سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

يذكر أن كورنيش النيل يشهد تواجد أمنى بمداخل الكورنيش، بداية من اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، لمنع أى تجمعات للمواطنين خلال الاحتفال بأيام العيد.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإلتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد باستمرار غلق الحدائق والمتنزهات في أيام عيد الأضحى المبارك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


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استمرار إغلاق كورنيش النيل بمدينة قنا في رابع أيام عيد الأضحى المبارك
استمرار إغلاق كورنيش النيل بمدينة قنا في رابع أيام عيد الأضحى المبارك
استمرار إغلاق كورنيش النيل بمدينة قنا في رابع أيام عيد الأضحى المبارك
استمرار إغلاق كورنيش النيل بمدينة قنا في رابع أيام عيد الأضحى المبارك
استمرار إغلاق كورنيش النيل بمدينة قنا في رابع أيام عيد الأضحى المبارك
استمرار إغلاق كورنيش النيل بمدينة قنا في رابع أيام عيد الأضحى المبارك
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