ساعتان من الرعب.. التفاصيل الكاملة لانفجار 300 إسطوانة غاز داخل مستودع بقنا.. والمعاينة: غير مرخص





عاش أهالي قرية النواهض التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، لحظات ودقائق مرعبة أثناء انفجار ٣٠٠ اسطوانة جاز وسيارة محملة بـ تانك غاز سائل داخل مستودع بطريق قنا الصحراوى الغربى.

استمرت الانفجارات واحدا تلو الأخر حوالى ١٢٠ دقيقة، كانت كفيلة بأن تبث حالة هلع و رعب لدى أهالى قرية النواهض الذين لا يبعدون سوى ٥٠٠ متر عن المستودع المحترق، خاصة مع تزايد ألسنة اللهب و تطاير الاسطوانات المشتعلة فى الهواء.

شهود العيان أكدوا أنه فى هدوء الليل ومع اقتراب الفجر، فوجئوا بصوت انفجارات يدوى مع حالة السكون، فخرجوا للشارع لاستطلاع الأمر، فوجدوا ألسنة اللهب تتصاعد لارتفاعات عالية.

وأضافوا أنه لم يتمكن أحد من الإقتراب فى بداية الأمر خوفًا من اسطوانات الجاز التى كانت تتطاير فى الهواء، حتى وصلت سيارات الإطفاء التى استغرقت وقت كبير حتى تمكنت من السيطرة على الحريق، وسط تواجد مكثف لسيارات الشرطة والوحدة المحلية.

وعلى الفور بدأت الجهات المعنية بمحافظة قنا، تحقيقاتها بشأن مستودع الغاز، الذي حدث به انفجار صباح أمس الأحد، بعدما تبين أن كمية الغاز المحترقة كان مقررًا وصولها لمحافظة أسوان،و تحرر عن ذلك محضر للسائق.