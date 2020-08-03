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ساعتان من الرعب.. التفاصيل الكاملة لانفجار 300 إسطوانة غاز داخل مستودع بقنا.. والمعاينة: غير مرخص

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:43 ص
انفجار 300 إسطوانة
انفجار 300 إسطوانة غاز داخل مستودع بقنا
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يوسف رجب
  • انفجار ٣٠٠ اسطوانة غاز داخل مستودع بطريق قنا الصحراوى الغربى
  • الانفجار تضمن سيارة محملة بـ تانك غاز سائل داخل لمستودع 
  • شهود العيان: إسطوانات الغاز كانت تتطاير فى الهواء


عاش أهالي قرية النواهض التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، لحظات ودقائق مرعبة أثناء انفجار ٣٠٠ اسطوانة جاز وسيارة محملة بـ تانك غاز سائل داخل مستودع بطريق قنا الصحراوى الغربى.

استمرت الانفجارات واحدا تلو الأخر حوالى ١٢٠ دقيقة، كانت كفيلة بأن تبث حالة هلع و رعب لدى أهالى قرية النواهض الذين لا يبعدون سوى ٥٠٠ متر عن المستودع المحترق، خاصة مع تزايد ألسنة اللهب و تطاير الاسطوانات المشتعلة فى الهواء.

شهود العيان أكدوا أنه فى هدوء الليل ومع اقتراب الفجر، فوجئوا  بصوت انفجارات يدوى مع حالة السكون، فخرجوا للشارع لاستطلاع الأمر، فوجدوا ألسنة اللهب تتصاعد لارتفاعات عالية.

وأضافوا أنه لم يتمكن أحد من الإقتراب فى بداية الأمر خوفًا من اسطوانات الجاز التى كانت تتطاير فى الهواء، حتى وصلت سيارات الإطفاء التى استغرقت وقت كبير حتى تمكنت من السيطرة على الحريق، وسط تواجدمكثف لسيارات الشرطة والوحدة المحلية.

وعلى الفور بدأت الجهات المعنية بمحافظة قنا، تحقيقاتها بشأن مستودع الغاز، الذي حدث به انفجار صباح أمس الأحد، بعدما تبين أن كمية الغاز المحترقة كان مقررًا وصولها لمحافظة أسوان،و تحرر عن ذلك محضر للسائق.

أسفرت الخسائر المبدئية للحادث، عن إصابة ٣ أشخاص وانفجار ٣٠٠ أسطوانة غاز كانت معدة للتوزيع، فضلا عن احتراق سيارة غاز سائل محملة بـ ٢٤ طن غاز.

تمكنت سيارات الإسعاف من نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، فيما يحاول عدد من الفنيين تفريغ ونقل بقية حمولة سيارة الغاز إلى سيارة أخرى.

فيما أكدت التحقيقات الأولية، أن المستودع غير مرخص، و يمارس نشاط دون إجراءات أمن صناعى لتأمين المكان و العاملين به، كما أن كمية الغاز كان مقررًا لها التوجه لمحافظة أسوان، وتحرر عن ذلك محضر رسمى من قبل مباحث التموين.

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فيما طالب أهالى قرية النواهض، بسرعة إجراء تحقيقات عاجلة بشأن المستودع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لعدم تكرار مثل هذا الحادث والذى كان كفيلا بإحداث كارثة حقيقية فى المنطقة.

من جانبه قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين نجحت فى ضبط ٢١ طن و ٥٣٠ كجم غاز صب بوتاجاز سائل داخل سيارة مخصصة لنقل الغاز قادمة من مصنع سوهاج متجهة إلى أسوان فى أحد المناطق الجبلية غير المأهولة بالسكان بمدخل قرية النواهض بمركز أبوتشت وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء، وتحرر عن ذلك محضر رقم ٢١ أحوال لسنة ٢٠٢٠ مركز أبوتشت ضد سائق السيارة، لمخالفته خط السير وقصده التربح من المال العام دون وجه حق من خلال تعبئة اسطوانات بوتاجاز منزلى بطريقة غير سليمة تمهيدًا لبيعها.
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