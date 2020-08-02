احتراق ٣٠٠ أسطوانة وسيارة غاز.. تفاصيل انفجار مستودع أنابيب غير مرخص بقنا.. شاهد

بدأت الجهات المعنية ب محافظة قنا ، تحقيقاتها بشأن مستودع الغاز، الذي حدث به انفجار صباح اليوم الأحد، بصحراء قرية النواهض التابعة لمركز أبوتشت، بعدما تبين أن كمية الغاز المحترقة كان مقررًا وصولها لمحافظة أسوان، وتحرر عن ذلك محضر للسائق.





أسفرت الخسائر المبدئية للحادث، عن إصابة ٣ أشخاص وانفجار ٣٠٠ أسطوانة غاز كانت معدة للتوزيع، فضلا عن احتراق سيارة غاز سائل محملة بـ ٢٤ طن غاز.





تمكنت سيارات الإسعاف من نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، فيما يحاول عدد من الفنيين تفريغ ونقل بقية حمولة سيارة الغاز إلى سيارة أخرى.





فيما أكدت التحقيقات الأولية، أن المستودع غير مرخص، ويمارس نشاط دون إجراءات أمن صناعى لتأمين المكان و العاملين به، كما أن كمية الغاز كان مقررًا لها التوجه لمحافظة أسوان، وتحرر عن ذلك محضر رسمى من قبل مباحث التموين.





وأكد شاهد عيان، أن شدة الانفجار الذى حدث بالمستودع، أدى إلى خروج عدد كبير من أهالى قرية النواهض لمتابعة ما يحدث، وفوجئ الجميع بألسنة اللهب المتصاعدة، وتطاير لاسطوانات الغاز على مسافات بعيدة نتيجة النيران المتصاعدة.





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فيما طالب أهالى قرية النواهض، بسرعة إجراء تحقيقات عاجلة بشأن المستودع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لعدم تكرار مثل هذا الحادث والذى كان كفيلا بإحداث كارثة حقيقية فى المنطقة.

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، إن مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين نجحت فى ضبط ٢١ طن و ٥٣٠ كجم غاز صب بوتاجاز سائل داخل سيارة مخصصة لنقل الغاز قادمة من مصنع سوهاج متجهة إلى أسوان فى أحد المناطق الجبلية غير المأهولة بالسكان بمدخل قرية النواهض بمركز أبوتشت وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء، وتحرر عن ذلك محضر رقم ٢١ أحوال لسنة ٢٠٢٠ مركز أبوتشت ضد سائق السيارة، لمخالفته خط السير وقصده التربح من المال العام دون وجه حق من خلال تعبئة اسطوانات بوتاجاز منزلى بطريقة غير سليمة تمهيدًا لبيعها.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد باندلاع حريق فى مستودع أنابيب بصحراء قرية النواهض، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، دون حدوث أى وفيات.

وأضاف شاهد عيان، بأن حضور سيارات الإطفاء فى الوقت المناسب مع مسئولى الوحدة المحلية ساهم فى التخفيف من آثار الحادث والسيطرة عليه خلال وقت قياسي.