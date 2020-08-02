قبل بيعها فى السوق السوداء.. ضبط ٢١ طن غاز صب بوتاجاز سائل بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، أن مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين نجحت فى ضبط ٢١ طن و ٥٣٠ كجم غاز صب بوتاجاز سائل داخل سيارة مخصصة لنقل الغاز قادمة من مصنع سوهاج متجهة إلى أسوان فى أحد المناطق الجبلية غير المأهولة بالسكان بمدخل قرية النواهض بمركز أبوتشت وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء.





وأوضح الداودى، أنه تم تحرير المحضر رقم ٢١ أحوال لسنة ٢٠٢٠ مركز أبوتشت ضد سائق السيارة وذلك لمخالفته خط السير وقصده التربح من المال العام دون وجه حق من خلال تعبئة اسطوانات بوتاجاز منزلى بطريقة غير سليمة تمهيدًا لبيعها.





وأشار محافظ قنا، إلى أن ما حدث مخالف للقرار الوزارى رقم ١٨٤ لسنة ٢٠١٧ الخاص بتنظيم تداول سلعة البوتاجاز، وهو ما يستدعى اتخاذ موقف قانونى.







من جانبه قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إن سائق السيارة أراد أن يعبئ مجموعة من اسطوانات البوتاجاز المنزلي مما أدى إلى إشتعال الحريق فى السيارة المحملة بالغاز والاسطوانات المزمع تعبئتها فجر اليوم.





وأضاف السيد، أنه على الفور انتقلت فرق الحماية المدنية ونجحت فى إطفاء الحريق، كما انتقل مسئولي التموين و المباحث وتم ضبط السائق وتحرير محضر ضده وإحالته للنيابة العامة.





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